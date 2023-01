OTSEBLOGI | Biden: USA ei anna Ukrainale F-16 hävitajaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Venemaa on hakanud idas lakkamatute rünnakutega kätte maksma Ukraina vastupanu eest sissetungile. Zelenskõi on juba nädalaid hoiatanud, et Moskva kavatseb hoogustada oma rünnakut Ukraina vastu pärast umbes kaks kuud kestnud sisulist ummikseisu piki lõuna- ja idapiirkonda.