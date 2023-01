Juhtkiri | Tühja loba eest valija häält ei saa

Aeg tiksub halastamatult, valimisteni on jäänud sisuliselt vaid kuu, kuid mida ei eksisteeri, on endiselt valimisdebatt. Mõnes mõttes valitseb erakondade vahel uskumatu üksmeel, sest kes riigikokku kandideerivaist jõududest julgeks Ukraina sõja taustal öelda, et Eesti kaitsevõime hüppeline edendamine poleks prioriteet.