NOORED ON ÕELUST TÄIS? „Hüppa kaevu, paks!“ ja „Su käsi on paksem kui mu tulevik!“ Lapsed ei tunneta internetis mingeid piire ja valavad eakaaslasi solvangutega üle

„Rasvamagu!“, „Mida vi*tu kui paks!“, „Mul on sulle ainult üks asi öelda ja see on… okse!“ sääraseid vihkamist täis kommentaare kirjutavad Eesti noorukid tihti oma eakaaslaste TikToki videode alla. Kuidas on meie noored sirgunud nii õelaks ja kurjust täis kodanikeks? Kas me peaksime sõimajaid hoopis mõistma?