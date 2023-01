Benito Agirre jääb: Mustvee inimesed ei mõista riigi tänavanimede muutmise tungi

„See ei ole Mustvees tõsiselt võetav teema. Kui tänavanimeks oleks Gerassimov, oleks see ilmselt ammu ära muudetud. Küsisime ka tänava elanikelt, nemad on nimega harjunud ega taha seda muuta, nii et tõsine jutt kaob kohe tagant ära,“ ütleb Mustvee vallavanem Indrek Kullam Mustvees asuva Benito Agirre tänava kohta.