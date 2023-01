SÕJAKOKKUVÕTE | Boris Johnson: Putin ähvardas mind raketiga

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles, et Ankara võib Soome NATOsse vastu võtmise poolt hääletada, kuid Rootsi jääb praeguse seisuga siiski Türgi hääleta. Nii Rootsis kui ka Türgis tekitas furoori koraanipõletamine Stockholmis Türgi saatkonna ees. Provokatsiooni korraldamise eest tasus riigilõivu varem kremlimeelse meedia, nt Russia Today heaks töötanud mees. Too tegelane armastab postitada Vladimir Putinist tehtud fotosid ning kanda ka tema pildiga särki. Kreml muidugi eitab, et oleks üritusega kuidagi seotud.

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ütles intervjuus ajalehele Tagesspiegel, et riik ei plaani anda Ukrainale nüüdisaegseid hävitajaid. Prantslased ei ole välistanud nende saatmist Ukrainasse, kuid tingimusel, et see ei too kaasa sõja eskaleerumist ning ei kahjusta riigi ega Euroopa julgeolekut. Pentagoni ametnikud aga mõlgutavad mõtteid Ukrainasse F-16 hävitajate saatmisest. Scholz kavatseb jätkata telefoni teel Venemaa diktaatoriga suhtlemist. Sama kinnitas ka Kreml. Konkreetset kuupäeva meeste järgmiseks vestluseks pole veel siiski paika pandud.