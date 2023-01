Sokisahtel: parimad kingiideed sõbrapäevaks täis sõprust ja armastust!

Kokkusobiv komplekt Mr. Right ja Ms. Perfect sokkidega on iga paarikese jaoks parim kingitus! Parajalt väikese vimka ja naljaga sokipaarid sobivad vastarmunutele või kasvõi kuldpulma tähistavatele paaridele. Roosad ja sinised Couple kassidega erimustrilisi sokipaare võib osta kasvõi kaks igaühele, sobita kuidas endale meeldib! Naudi kahekesi olemist ja tõmba sokid jalga. Pehmed ja luksuslikud bambussokid on tõeline maiuspala igale sokifännile!

„You are my person" sokkidega polegi vaja muud öelda, pista oma kallimale need kingipakki ja kõik vajalik saabki öeldud! Vahvate tigude ja seentega sokid sobivad hea huumorimeelega paaridele, keda valentinipäeva karumõmmid külmaks jätavad. Isegi „Kõige targem mees“ sokipaariga 7-päeva vuntsipakk on hea kingitus oma kallimale!

Emma südametega sukkpüksid on tõeliselt kaunis kohtingule jalga panna! Pisikeste punaste südametega sukkpükstega ongi sul vaja ainult näiteks pisikest punast kleiti või seelikut eriti romantilisteks tunneteks. Glamuurne lisand oma õhtusele kohtingule on ka sädelevate kivikestega Diamond võrksukkpüksid või -sukad. Kui jalad sädelevad, on tunda sädemeid ka südametes! Õhus on armastust ja need sukkpüksid kinnitavad seda!

Tähistad Valentinipäeva koos sõpradega? „Parim Sõber" täpiliste sokkidega rõõmustad sõpru ja hoiad neid soojas! Pea meeles oma sõpru ja lähedasi, et keegi ei tunneks end sõbrapäeval üksikuna! Täpid-triibud-südamed passivad igale sõbrale jalga – piisavalt sarnased, aga siiski erinevad sokid sobivad sõpruskonnale!