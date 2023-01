FOTOD | Kaitseväes alustas teenistust ligi 600 talvise kutse ajateenijat

1. jalaväebrigaadi väljaõppesektsiooni ülem major Lauri Kriisa sõnul on seekordne kutsealuste saabumine eelnevates kordadest veidi erinev, kuna Kaitseressursside ametiga koostöös suudeti ajateenijate saabumine tunduvalt efektiivsemalt läbi viia. „Kui varasemalt on jaanuarikutse saabunud kahel või isegi kolmel päeval ja protsess venis seetõttu pikemaks, siis nüüd teeme me seda ühe päevaga. Seega kulub formeerimisele vähem aega ning kogu üksus saab väljaõpet alustada varem,“ ütles major Kriisa lisades, et pea pooled kutsealustest alustavad liikursuurtükiväepataljonis, sest eesmärk on mehitada 1. ja 2. jalaväebrigaadi K9 üksused.