USA suursaadik saabus Eestisse

Eesti diplomaatilise tava kohaselt akrediteeritakse suursaadik Kent USA esinduse täievoliliseks juhiks, kui ta on oma volikirja esitanud Eesti Vabariigi presidendile.

Suursaadik George P. Kent vannutati Ameerika Ühendriikide suursaadikuks Eesti Vabariigis 21. detsembril 2022. Suursaadik Kent on USA föderaalvalitsuse karjääripõhise avaliku teenistuse liige ning USA välisministeeriumis edenenud minister-nõuniku positsioonile, töötades viimati USA välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia büroos abiministri asetäitjana.

Tema eelmine lähetus oli Kiievis, Ukrainas, kus ta töötas saatkonna asejuhina. Enne seda oli suursaadik Kent välisministeeriumi Euroopa büroo korruptsioonivastase võitluse juhtiv koordinaator. Ta on töötanud ka Rahvusvahelise narko- ja õiguskaitsebüroo Euroopa ja Aasia regiooni direktorina. Alates välisteenistusega liitmisest 1992. aastal on suursaadik Kent teeninud USA diplomaatilistes esindustes Taškendis, Usbekistanis; Varssavis, Poolas; Bangkokis, Tais (kahel korral) ja Kiievis, Ukrainas (kahel korral). Välisministeeriumis on ta töötanud veel ka poliitikaküsimuste välisministri asetäitja eriassistendina, opereerimiskeskuse valveametnikuna ja Tai lauaülemana.