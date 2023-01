Kinnisvara24 annab nõu: 6 nippi, kuidas päriselt kiirendada oma kinnisvara müüki

„Jaanuaris on näha, et erinevad objektitüübid saavad endiselt Kinnisvara24 portaalis hulgaliselt päringuid, aga keskmine kuulutamise periood on pigem pikenemas,“ märgib Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe.

Keskmist müügiaega on Uibomäe hinnangul keeruline välja tuua, sest kõik oleneb objektist, selle piirkonnast ja muidugi hinnast. Samas on näha, et kui pakkumine edestab turu keskmist hinda 5-10%, siis on koheselt ka päringute arv tunduvalt suurem,“ toob Uibomäe välja Kinnisvara24 statistika.

Kinnisvara24 portaali vaatest on jaanuar turul aktiivsem kui oli eelmise aasta lõpp. Veebilehte külastas jaanuaris 30% rohkem inimesi kui detsembris ja samuti on kõikide objektitüüpide päringute arv kasvutrendis.

Aga nüüd peamine küsimus: kuidas aga kiirendada oma korteri või maja müüki? Kinnisvara24 tegevjuht annab mõned head nipid.

Tee kvaliteetsed pildid. Inimesed ostavad enamasti ikka silmadega ja siin tulevad kvaliteetsed fotod kindlasti kasuks. Muidugi on võimalik mobiiltelefonidega kvaliteetseid fotosid teha, aga kallimate objektide puhul soovitaks kindlasti professionaalse fotograafi kaasamist. Oluline on ka, et kuulutuse juures oleks vähemalt üheksa pilti. Sellised kuulutused saavad keskmisest rohkem vaatamisi ja ka päringuid.

Koosta hea kuulutus. Kuulutuse teksti koostades soovitan mõelda potentsiaalse huvilise profiilile. Kui soovid müüa perekorterit, siis tasub välja tuua lähedalasuvad haridusasutused ja lasteaiad. Väheoluline ei ole ka ühistransporti puudutav informatsioon. Samas võib kesklinna 2-toalise korteri puhul olla oluliseks just spordiklubide, restoranide jt. asutuste lähedus.

Kinnisvara on samasugune kaup nagu iga teinegi ning müügikuulutus peab olema ahvatlev. Too välja objekti parimad omadused ja tee need nii isuäratavaks, et igaüks tahaks päringunuppu vajutada. Samas ei ole mõtet objekti ka nii-öelda „üle müüa“. Jää ausaks ja nii tulevad sinu objekti vaatama ka sellest tõeliselt huvitatud inimesed.