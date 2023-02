VAHVA VIDEO | Kui paljud eestlased päriselt julgevad öelda oma kallimale, et armastavad teda?!

Kingitus.ee ja Õhtuleht läksid Tallinna tänavatele, et uurida, millised on inimeste mõtted sõbrapäeva eel. Kui paljud meist julgevad öelda oma kallitele, et armastavad neid? Ja millal nad viimati üldse ütlesid kellelegi need kaunid sõnad: ma armastan sind.