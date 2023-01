RIIGIKOKKU PÜRGIJATE KURITEOD | Kes pidas bordelli, kes võltsis allilmaliidri asutatud firmas dokumente, kes kantis partei kontole raha?

Tänavustel riigikogu valimistel osaleb 11 kandidaati, keda kohus on kriminaalkorras süüdi mõistnud. Lisaks neile on kriminaalkorras süüdi mõistetud ka üks osalev partei: Keskerakond. Mis nad tegid ja millise karistuse said? Millise erakonna nimekirjast tuli kõige enam kriminaalkorras süüdimõistetuid välja?