OTSE | Erikomisjon arutab parvlaev Estonia uurimise kulgu

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul on Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdlusasutused äsja valmis saanud esialgse hindamise vahearuande, kuid samas on ametist lahkuv Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse (OJK) juhataja Rene Arikas välja tulnud tõsiste etteheidetega, mille kohaselt on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sekkunud keskuse sõltumatusse.

„Keskuse juhataja saatis eelmisel nädalal Riigikogu juhatusele kirja, kus informeeris keskuse tegevuse ja ohutusjuurdluse takistamisest, tegevuse pärssimisest ja seaduste rikkumisest. Ohutusjuurdluse keskusele on seadustega antud sõltumatus ohutusjärelevalve tegemisel ning kui on tõstatatud kahtlus, et ministeerium sellesse sekkub, siis võtame seda väga tõsiselt,” ütles Mölder, kelle sõnul soovib komisjon kuulata ära kõigi osaliste selgitused ja hinnangud.

Erikomisjoni istungile on kutsutud rahandusminister Annely Akkermann, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas, Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Rene Arikas, keskuse juhina veebruaris tööd alustav Märt Ots ning riigikontrolör Janar Holm.

Eesti, Soome ja Rootsi ohutusjuurdlusasutused esitlesid esialgse hindamise vahearuannet 23. jaanuaril. Päev varem saatis Arikas Riigikogu juhatusele kirja, kus palus astuda võimaluse korra samme, et lõpetada OJK tegevuse ja parvlaev Estonia hindamise takistamine ja pärssimine ning tagada rahvusvahelistest reeglitest, Euroopa Liidu õigusaktidest ja Eesti seadustest tulenevate nõuete täitmine.