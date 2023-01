ÕL VIDEO | Sundance'i festivalil parimaks režissööriks valitud Anna Hints emotsionaalsest teekonnast: „On olnud draamat, naeru, nuttu ja palju higivalamist."

Hints võeti täna lennujaamas lähedaste poolt vastu regilaulu ja saunavihtadega. Ema Anu Adermann valas liigutuspisaraid veel enne, kui tütar vaatevälja jõudis. Tema teadis, kui pikk ja keeruline teekond on Annal selja taga, et nüüd vilju noppida. „Anna on olnud nii pühendunud ja põhjalik. Ta sai selle valmis just täpselt õigeks ajaks ning see võttis aega tal seitse aastat,“ räägib ema uhkusega.