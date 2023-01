Mees tappis kassi perenaisega samal ajal rääkides

Noor mees pani kuriteo toime 2021. aasta jõululaipäeval Pärnumaal , kui sisenes kassi perenaise loata korterisse ja rääkides samal ajal perenaisega telefoni teel, kägistas ta kassi surnuks- vaatamata sellele, et perenaine palus, et mees lõpetaks kassi piinamise.Seejärel viis süüdistatav surnud kassi surnukeha maja lähedal asuva põõsa alla. Pärnu maakohus mõistis mehele kuuekuulise vangistuse tingimisi. Kohtuotsus on jõustunud.