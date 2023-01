Aasta loom liugleb nagu taskurätt tasases tuules, aasta lind on aga laulev part

„Kui Moskvast teele pandud lendorav Tallinna loomaaeda jõudis, ehmatas mind kõigepealt see, et transpordipuur oli pealt verine. Võtsin loomakese kätte – ja too lõi mulle hambad sisse!“ mäletab näriliste uurija Andrei Miljutin esimest kohtumist lendoravaga ammustel 1980ndatel.