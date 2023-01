SÕJAKOKKUVÕTE | Holokaustimuuseum: tsiviliseeritud maailma üritustele barbareid ei kutsuta

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas neljapäeval, et vahistas oma ridadesse kuulunud kolonelleitnandi kahtlustatuna riigireetmises ja avaldas foto tema kodust leitud sularahapakkidest. Väidetavalt kasutas mees oma mobiiltelefoni, et pildistada dokumente, mis kirjeldasid riigi kaguosas oleva rindepiirkonna Zaporižžija kontrollpunktide asukohta, ning saatis info okupantidele. „Samuti tuvastati tõendid püsivate sidemete kohta Vene Föderatsiooni õiguskaitseorganite ja riigiorganite esindajatega,“ seisis avalduses. „Eelkõige on nende hulgas reeturi lähisugulased.“ Kuni 2015. aastani SBU direktori asetäitjana töötanud kindralmajor Viktor Jahun ütles, et teenistus vajab põhjalikku puhastust, sest sellel on olnud pikka aega liiga lähedane suhe oma Venemaa analoogi FSBga.