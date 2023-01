Juhtkiri | Avalike varjumiskohade vaevad

Kiirkorras on mõned avalikuks varjumiseks sobilikud kohad nüüd maa-ameti kaardile kantud ja tähistatud. Esimeseks selliseks sai 13. juulil 2022 Tallinna kesklinnas Vabaduse väljaku all asuv parkla. Riburada avati neid ka teistes linnades, aga näiteks võrukatel tuleb varju otsida 25 kilomeetri kaugusel Põlvas. Valgalaste esimene kaardistatud avalik varjumispaik on 78 kilomeetri kaugusel Viljandis. Kas varjumiseks sobilikust kohast pole kasu vaid siis, kui sinna on võimalik kiiresti varju minna? 80 kilomeetri kaugusel olev varjumiskoht ei täida seda eesmärki.

Hiiumaal pole ühtegi sellist varjumiskohta. Kas ohu korral peab mandrile sõitma? Avaliku varjumiskohata on ka Elva ja Otepää. Ja kui Tallinna kesklinnas on mitu avalikku varjumiskohta, siis Lasnamäel on neid üks – Tondiraba jäähall. Kas ohu korral peaks siis kõik lasnamäelased sinna mahtuma?