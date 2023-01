TOP | Uskumatud Eesti poliitikud

Leopardid Ukrainasse

Kas Ukraina saab Saksamaalt tanke või ei saa? Lõpuks ikka saab. Sakslaste vabandused kippusid juba väga jaburaks kätte – näiteks polevat need ideaalses korras ja nende remondiks kulub kaks aastat. Ilmselt ei pea tankid läikima nagu prillikivid, vaid olema töökorras. Ma ei usu, et sakslased hoiaksid kuuris romutanke. Lahingute käigus saab aga tehnika nagunii kõvasti räsida. Rohkem tehnikat ja moona, et see sõda võimalikult kiiresti lõppeks!

Enne puudu olnud elekter on justkui üle

Eesti Energia pakkus väiketootjatele uute lepingutega 0,99 sentist marginaali iga kWh kohta, mille päikesepaneelide omanik võrku saadab. Pärast väiketootjate kõva protesti teatas Eesti Energia, et jätab 1. märtsiks kavandatud hinnatõusu ära – et võtta endale rohkem aega klientide teavitamiseks. Kas siis hind kerkib 1. aprillil? Selle kohaselt tuleb madala börsihinnaga tootmisele peale maksta. Samas on meil elektrit ikka pigem puudu, kui üle. Kas me ei peaks peale elektri tootmise mõtlema sellelegi, kuidas seda suuremas mahus salvestada?

100 000-dollarine lind

Elon Musk müüs osa Twitteri kontori sisustusest maha. Näiteks linnukuju eest oldi nõus maksma 100 000 dollarit ehk umbes 91 000 eurot. Seda selleks, et kahjumis olevasse ettevõttesse mingitki raha tekitada. Google koondab 12 000 inimest ehk siis 6% oma töötajatest. Amazon, Meta ja Microsoft teevad seda samuti. Paljud ettevõtjad käivad kontoris ringi ja vaatavad, mida õnnestuks maha müüa või kust kulusid kokku hoida. Kas loobuda koopiapaberi ostust? Kas me vajame seda kappi? Äkki õnnestub kedagi koondada? Aga kui enam pole kuskilt kokku hoida ja iga tegutsetud päev toob vaid kahjumit juurde?

Uskumatud USA poliitikud