ÜKSILDASTE JA KIBESTUNUTE GURU: Greta Thunbergiga tüli norinud naistepõlgur maadleb Rumeenia vanglas prussakatega

Detsembrikuus Rumeenias arreteeritud ameerika-inglise segaverd Andrew Tate mängib mitut rolli. Ta on edukas kikkpoksija. Ta on naistevihkaja – tiitel, mida ta kannab uhkusega. Ta on edukas suunamudija, kellel on ainuüksi Twitteris üle nelja miljoni jälgija, ehkki praegu on ta ehk üle maailma tuntud kui „see Rumeenia pitsamees“. Süüdistuste kohaselt on ta ka vägistaja, kes meelitab lapseohtu tütarlapsi seksitööstuse võrgustikku.