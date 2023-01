HIRMUS TEEKOND OKUPEERITUD HERSONIST! Kirjavahetus galeristiga tõi Ukraina kunstniku Eestisse

„Ainuke mõte on, et ehk läheb hästi ja jääme ellu. Loodetavasti jääme ellu!“ kirjutas sõja esimesel päeval Hersonist pärit kunstnik Viktoria oma Eesti tuttavale galeristile Raul Oreškinile. Viktorial polnud tol hetkel õrna aimugi, et mõne aja pärast ootavad nii paljud eestlased iga päev ärevusega tema kirju ning elavad südamest kaasa.