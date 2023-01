ÕHTULEHE VALIMISSPIKKER | Valimiste esimesed prohmakad: üks teeb ebaseaduslikku kampaaniat, teine lubab võimatut, kolmas ütleb enne kui mõtleb

Valimisteni, mis otsustavad Eesti teekonna järgmisel neljal aastal, on jäänud vaid 35 päeva. Õhtuleht võtab nüüd igal nädalal luubi alla kõigi erakondade suurimad prohmakad, kõige säravamad ja eriti tuhmid mõtted ning toob need lugejateni. Esimeses osas säravad näiteks ebaseaduslik valimiskampaania, partei rahastamise järelevalve tõhustamise blokeerimine ning väide, et ettevõtjad on „lüpsilehmad“.