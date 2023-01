Ilo Saar | Poliitiline tellimus ja annetustalgud

Kuidas on võimalik, et me rahvana saadame Annabeli Ameerikasse ja toome Tõnu tagasi Mehhikost ning leiame igal jõuluajal imelisi summasid riigi poolt põlatud abivajajatele, püsiannetame vähiravifondi ning harvikhaigustega laste abistamiseks? Isegi haigetele kassidele ja kodututele koertele.