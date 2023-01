Seisukoht | Tunnustame muusikuid

Äsja pärjati kodumaiseid tegijaid Eesti muusikaauhindadel, kuid paraku on äraelamiseks vaja rohkemat kui paari kiitust ning karikat. Seda luksust, et ainult muusikaga ära elada, paljudel artistidel ei ole. Ka mitu kodumaist suurt staari tegelevad näiteks kinnisvaraga või teevad sotsiaalmeedias brändidele reklaami, et lisaraha teenida.