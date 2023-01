FOTOD JA VIDEOD | Loomaaia uus lumeleopard jõudis külastajate ette, surikaadid said teada, palju nad kaaluvad

Foto : Inari Leiman

Surikaatide kaalumine on lõbus, aga väga suurt keskendumist nõudev tegevus. Esiteks on vaja saada vilkad loomad ühekaupa kaalule. Seejärel tuleb ära tunda loom, kes kaalule astub, ja samal ajal jätta meelde kaalunumber, et see hiljem üles kirjutada. Vahel ei taha isend, kes on juba maiuse maigu suhu saanud, kaalul seismise ja preemia saamise võimalust teistele loovutada. Ja loomulikult teevad kärmelt ringi sebivad surikaadid ise kõik selleks, et segadust suurendada.