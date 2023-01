Äge põiepõletik: kuidas sellest hoiduda ja mil moel end ravida?

Põiepõletiku sümptomite ilmnemise korral on äärmiselt oluline kiiresti tegutseda. Mida kiiremini ravi alustada, seda kiiremini leevenevad sümptomid ning seda väiksem on tsüstiidi taastekkimise tõenäosus. Ravimata jätmisel võib põiepõletik generaliseeruda ning levida neerudesse. See võib põhjustada raskeid sümptomeid ning tekitada neerukahjustuse. Harvadel juhtudel võib infektsioon ka iseenesest üle minna, kuid ilma adekvaatse ravita põletik süveneb, põhjustab suuremaid kannatusi ja kipub uuesti korduma. Apteegist on võimalik retseptivabalt saada erinevaid põiepõletikele mõeldud preparaate. Mõistlik on nende seast valida selline, millest ka tõesti abi on.