VIDEO | Kolonel Margo Grosberg: rünnakud tsiviiltaristu pihta võivad kesta veel kuni sügiseni

„Pealetungi praegu oodata pole. Suurenenud aktiivsus on tingitud sellest, et selliste rünnakute järjel vaadatakse üle armee paiknemisplaanud ja võimalik, et Venemaa üritab Ukraina teistest piirkondadest üksussi Zaporižžja kaitseks tuua,“ selgitas Grosberg.

Vene Föderatsioon jätkab üksuste koondamist Luhanski ja Donetski piirkonnas. Tegu on mobiliseeritutega, kellel on algne lahingõpe läbi viidud ja nüüd toimub nende ümberpaiknemine.

„Taktika laias laastus on jäänud samaks, rünnakut alustatakse Iraani droonilainega, mille peamiseks eesmsärgiks on Ukraina õhutõrje positsioonide väljaselgitamine,“ rääkis kolonel.

„Kui kauaks sellisel kujul rünnakuid VF suuteline veel tegema on, siis kõige optimistlikuma hinnangu alusel vähemalt kolm kuud ehk kevadeni, pessimistlikuma hinnangu alusel kuus kuni üheksa kuud. Seda tingib kaks asjaolu: see, kui palju neil enne sõja algust üldse täppismoona oli ja kui palju on Venemaa olnud võimeline seda edasi tootma. Kui me vaatame statistikat, siis oktoobrikuus väljalastud laskemoona hulk oli kolmekohaline, number nüüd on see kukkunud kahekohaliseks. Seega jah, sõltuvalt millise kogusega jätkatakse, sõltub, kui kaua suudetakse neid rünnakuid teha.“