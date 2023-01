KIIRUSTA! Viimane võimalus Soomes pandasid näha!

„Pandakaitselepingut võib tõlgendada kui raamlepingut Soome ja Hiina riikide vahel, mis tähendab, et Soome on sidunud end pandade rendiperioodi ajaks,“ ütles Ähtäri loomaaia juhatuse esimees Risto Sivonen Iltalehtisse jõudndu pressiteate vahendusel.

Haruldased hiidpandad ehk bambuskarud on armsad loomad ja loomaaedades saavad neist alati külastajate lemmikud, keda tullakse vaatama lähemalt ja kaugemalt. Looduskaitse all olevad hiidpandad elavad vabas looduses vaid Edela-Hiinas ning viimastel loendusandmetel on neid 1864 isendit. Sündides on bambuskaru kuni 13 sentimeetrit pikk ja kaalub 85–130 grammi. Täiskasvanud hiidpanda kaalub kuni 160 kilogrammi ja on poolteist meetrit pikk, kirjutas Õhtuleht 2018. aasta jaanuaris.