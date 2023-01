MIDA VÕIB KOOLIS KANDA? Direktorid panevad nabapluusidele ja dressidele veto peale

„Mu laps teatas, et nende koolis hakkab kehtima uus riietumiskord: keelatud on kanda dressipükse ja tüdrukutel veel nabapluuse või paljastavaid riideid. See on ju elementaarne!“ mõtiskleb põhikooliealise lapse ema Kaidi. Millised riietumisnõuded üldhariduskoolides kehtivad?