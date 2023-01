Uued naiste jalgrattad saabuvad kevadhooajaks

Naiste jalgrattad linnas liikumiseks

Naiste jalgrattad erinevad nii stiili kui ka funktsiooni poolest. Kui sa oled ennekõike ratta otsingul, millega hommikul sõita kodust tööle ja nädalavahetustel sõpradele külla, siis sulle sobib naiste linnaratas. Sellised naiste jalgrattad on disainitud mugavaks liikumiseks mööda linnatänavaid ning nende lisavarustus, mis sisaldab tavaliselt jalgratta tugijalga, lampe, helkureid ja vahetevahel ka korvi ratta ees, aitavad sul hästi tulla toime igasuguste päevatoimetustega. Vänta lenneldes turule ja soeta värskeid puu- ja juurvilju, aseta need korvi ning sõida koju tagasi, et valmistada mõnusaid roogasid kogu perele. Tööpäevadel saad kerge vaevaga enda koti korvi asetada või seljas kanda ja tööle sõita. Linnas liikumiseks mõeldud naiste jalgrattad on mugavad ja kerged – kui vaja, saad selle vedamisega ka kõrgematele korrustele hakkama.

Naiste jalgrattad sportimiseks

Kui linnaratta valimine on suhteliselt kerge, siis sportimiseks mõeldud varustusega on asi keerulisem. Enne, kui saame sulle nõu anda, millised on ideaalsed naiste jalgrattad sportimiseks, tuleks mõelda, kus sa sellega soovid sõita ehk millist sporti teha. Kas selleks on peamiselt maanteesõit või armastad hoopiski mööda metsaradasid liikuda? Kuna tegemist on väga erineva pinnasega, sobivad nendele ka erinevad naiste jalgrattad. Maanteesõiduks on mõeldud spetsiaalsed naiste jalgrattad, mis on kerged ja peenikeste kummidega. Omaduste poolest ei sobi see ratas maastikul sõitmiseks, sest ei taga vajalikku tasakaalu nii hästi.

Kõik naised, kes armastavad sõita männimetsa all või mujal looduses, kus on vahelduv maastik, peaksid vaatama maastikurataste poole. Maastikule mõeldud naiste jalgrattad on laiemate kummidega ja raskemad kui maanteerattad. Maastikurattad on väga populaarsed nii naiste kui ka meeste seas, sest nendega saab avastada kauneid looduspaikasid. Samuti on need naiste jalgrattad soodsamad kui maanteerattad.