Ligi 450 lehekandjat jääb tööta

ASi Express Post juhataja Katri Laanela sõnul on kojukandevaldkonna sulgemise peamiseks põhjuseks iga-aastaselt süvenev kahjum, mis tuleneb peamiselt sisendhindade ja tegevuskulude jätkuvast kasvust, samas kui paberajakirjanduse mahud on kahanemas. „Omanikud on Express Posti tegevust viimastel aastatel rahaliselt toetanud ning oleme otsinud võimalusi tegevuste efektiivsemaks muutmiseks, kuid sellest kahjuks enam ei piisa,“ selgitas Laanela.

1997. aastal asutatud AS Express Post teostab Eesti suuremates linnades ja nende ümber ajakirjandusväljaannete, reklaami- ja ärikirjade kojukannet, kõnekeskuse teenust ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenust. Ettevõtte omanikud on võrdselt AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp.