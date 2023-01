Punaterrori maaletoojate Tiimani ja Daumani tänavanimed Narvas kaovad minevikku

„Tänase Narva volikogu otsusega sai lahenduse kolm aastakümmet kestnud vastasseis Narva volikogu ja Eesti ajalookäsitluse vahel. Loodan väga, et tulevikus on kõik need küsimused ja teemad, millega Narva Eesti ajakirjanduse uudiskünnise ületavad, on tulevikku, mitte minevikku suunatud ja räägivad linna kiirest arengust,“ ütles Narva linnapea Katri Raik.