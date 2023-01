Kohus kuulutas välja kurikuulsa ärikaksiku pankroti

Varem perekonnanimega Kääpa tuntud kaksikud Tiit ja Teet on pikki aastaid eri petuskeemidega inimestelt ja firmadelt vara välja meelitanud. Nad said meedia kaasabil juba nii kurikuulsaks, et otsustasid võtta endale uueks perekonnanimeks Märtman. Skandaalsed ärikaksikud on vanglakaristust kandma sattunud nii eri aegadel kui ka samal ajal. Äsja kirjutas Õhtuleht Tiit Märtmani tõekspidamistest, kelle hinnangul ei saa inimesed aru, kuidas äri käib. Tema vend Teet oli hiljuti Tartu maakohtu ees süüdistatuna tapmise ja tervisekahjustuse tekitamisega ähvardamises. Prokuröri selgitusel oli kannatanu arutanud süüdistatavaga aiapaigaldamise teenuse üle, kuid omavahel lepingut ei sõlminud. Harju maakohtus kuulutati jaanuari alguses välja võlgnik Teet Märtmani pankrot. Pankrotihalduriks on nimetatud Ene Ahas. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub jaanuari lõpus Harju maakohtus. Võlausaldajate kohta lähemat teavet veel ei ole.