Liisa Pakosta | Lift on inimõigus

Meil on õnneks üha rohkem vanu inimesi, eluea pikenemise üle saame ainult rõõmustada. Peatselt on meil iga neljas inimene üle 65-aastane. Lisame väikelapsevanemad, pisipõnnid ja erivajadustega inimesed ning saame kokku väga suure osa ühiskonnast, kellel on oma koju jõudmiseks või ka näiteks Tallinna Raekotta kontserdile minemiseks vaja lifti. Õhtulehes ilmunud lugu Lasnamäel Tondiraba 6 hoone pea kuu aega remondis olnud liftist toob 76-aastase Irma traagika pildina ette – ta peab tervise hoidmiseks liikuma, aga ei saa haigete põlvede tõttu treppidest käia. Nii on ainsaks lahenduseks lifti remonti oodates jäänud elamine hotellis. Aga tal on vähemalt lootus, et lift parandatakse ning ta suudab minna pool korrust, et jõuda oma maja liftini. Enamikel pole sedagi.