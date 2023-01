SÕJAKOKKUVÕTE | Podoljaki uljad ennustused

Saksamaa kavatseb neliteist Leopard 2 tanki Ukrainale toimetada hiljemalt märtsi lõpuks, teatas kaitseminister Boris Pistorius. Kui temalt küsiti, miks Saksamaal tankide tarnetest teatamine nii kaua aega võttis, põhjendas Pistorius: „Me ei kõhelnud, me pidasime oma liitlastega läbirääkimisi, rääkisime oma partnerite ja sõpradega, mis on praegu kõige parem teha, ja see võttis aega. See ei ole otsus lihtsalt veebilehelt midagi tellida või kellelegi midagi saata, see on sõja küsimus, see on usalduse ja liidu küsimus.“