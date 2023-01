JÄÄTUNUD SUHTED: valitsuse koostööst pole enam alles pea midagi. Kaja Kallas: „Enne valimisi kisuvad asjad kummaliseks.“

„Enne valimisi kisuvad asjad kummaliseks,“ alustab neljapäeval valitsuse pressikonverentsi peaminister Kaja Kallas. Tõepoolest, valitsuse koostööst pole enam alles pea midagi. Igaüks on väljas vaid iseenda eest. Veidi enam kui kuu pärast toimuvad parlamendivalimised, kus otsustatakse kõikide poliitikute saatus järgmiseks neljaks aastaks.

Pressikonverentsi õhustik on niivõrd jäine, et õhku võiks peaaegu et noaga lõigata. Peaministri jutupunktide lugemise ajal vaatab ettevõtlus- ja IT-minister Kristjan Järvan (Isamaa) pingsalt ajakirjanikele silma. Kui ta ise sõna saab ning oma teemad – elektri universaalteenuse reform ja II pensionisamba kritiseerimine – lauda lööb, paneb Kallas justkui demonstratiivselt käed rinnale risti ja viskab silmanurgast pilgu rääkija suunas.

Järvani väide, et II sammas suurendab riski jätta pensionärid vaesusse, paneb muigama laua teises otsas istuva majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti (SDE). „Valimised lähenevad, aga valitsus töötab täie hooga,“ kinnitab ta mõni minut hiljem. Ja loeb seejärel ette, mida toredat mõned ministrid teinud on. Peaosa etendavad muidugi erakonnakaaslased Piret Hartman ja Madis Kallas, kes olla päästnud ERMi uusarenduste rüppe uppumisest.