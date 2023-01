Politsei otsib Tallinnas 15aastast Anna-Liisat

Anna-Liisa kadumisest teavitas täna politseid asenduskodu töötaja. Tüdruk on ka varem sarnaselt ära jooksnud. Tema telefon on välja lülitatud.

Anna-Liisa võib viibida omaealiste seltskonnas Tallinnas Kesklinna või Mustamäe piirkonnas või pealinna lähiümbruses Harjumaal. Kõikidele politseipatrullidele on edastatud tüdruku kirjeldus.

Anna-Liisa on umbes 165 cm pikk. Tal on pruunid pikad juuksed, pruunid silmad. Tüdrukul võib seljas olla karvase kraega must jope, musta värvi püksid, jalas valged tossud.