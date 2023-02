Tüdruku süda seiskus korra. Aine lahustudes veel kord. Viimase piirini viidud noored otsivad väljapääsu ravimite üledoosist

Viis teismeeas neiut jäi napilt ellu. Neil oli õnne, et süda seiskus alles haiglas, arstide hoole all. Kui üldiselt kehtib reegel, et elustatakse neli-viis minutit, siis selliste mürgistusjuhtumite puhul peab olemas valmis suisa kahetunniseks elustamiseks. Liigsuur kogus ärasöödud ainet lahustub kehas ja süda seiskub uuesti. Ja uuesti.