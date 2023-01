VIDEO | Kallas: põhiline oht meile tuleb Venemaalt

„Eelmisel nädalal võtsime vastu uued julgeolekupoliitika alused," ütles peaminister Kaja Kallas ja lisas, et Eesti peab riigi ja ühiskonnana valmistuma riskideks, mis varem tundusid mõeldamatud.

„Põhiline oht meile tuleb Venemaalt. Eesti eesmärk on ja on edaspidi muuta agressioon Eesti riigi vastu teostamatuks. Täna teeme nii ise kui liitlastega koos oluliselt rohkem oma julgeoleku tagamiseks“; lisas peaminister, et riik on kaitselulud tõstnud ajalooliselt kõrgele.

Peaminister puudutas ka teemat kuidas vahetult enne valimisi läheb poliitikas asi kummaliseks. Ta tõi näiteks valitsuse istuingi päevakorras olnud sotsiaalministeeriumi heaolu arengukava, millele Isamaa ridesesse kuuluv justiitsminister Lea Danilson-Järg vastu oli.

„Mulle jääb täiesti arusaamatuks, kuidas justiitsminister, kelle valdkonna kuulub põhiõiguste kaitsmine, on vastu heaolu arengukava eesmärgile number viis, mille eesmärgiks on parandada ligipääsetavust, vähendada soolist palgalõhet ja et ei kasvaks inimeste hulk, kes tunnevad end ühiskonnas diskrimineerituna,“ kommenteeris Kallas.