Tallinna narkomaane tabas üledoosilaine

Juhtumid leidsid aset läinud pühapäeval. Üks 45aastane mees leiti tänaval seivas autos ja ta oli teadvuseta, rääkis Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlas. Sarnane juhtum oli 38aastase mehega. 24-aastane naine leiti korterist, 36aastane mees oli kaubanduskeskuse WC-s teadvuseta, kõneles Adlas üledoosi saanud inimestest, kes vajasid kiirabi abi. 33-aastane nees oli leitud kodus põrandal teadvuseta; kasiino WC-s teadvuseta 34aastane mees. Ühe 37aastase mehe leidis politsei tänavalt ebaadekvaatse käitumise tõttu, ühe 35aastase mehe, üledoosiohvri seisund halvenes kodus. „Kahel juhul oli segajoove, teistel kliinilise leiu ja ravile reageerimise järgi on alust arvata, et tegu on opiaadi üledoosiga,” ütles Adlas. Viimati oli Tallinnas nii palju korraga üledoosi saanud narkoainete tarvitajaid mullu oktoobris.