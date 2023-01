Kohus keelas teleprodutsent Kristi Loigo firma äriregistrist kustutamise

OÜ Õuetuba kahtlustus seisneb kelmuses ja Loigot kahtlustatakse nii kelmuse kui ka omastamise toimepanemises, ütles prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kristiina Kivari Õhtulehele. Tema sõnul kahtlustuse asjaolude kohta täpsemaid kommentaare anda veel ei saa, sest see rikuks süütuse presumptsiooni. „Süüdistuse esitamiseni pole veel jõutud. Hetkel on ennatlik väita, et süüdistus kindlasti esitatakse, sest kaitsjatel on kriminaaltoimikuga tutvumise järgselt õigus esitada taotlusi täiendavate tõendite kogumiseks ning alles pärast nende taotluste lahendamist ja vajalike täiendavate menetlustoimingute tegemist saab prokuratuur hakata otsustama, kas, mis kujul ja kellele süüdistus esitada.“ Harju maakohus on prokuratuuri taotluse alusel keelanud OÜ-l Õuetuba konfiskeerimise asendamise tagamise abinõuna ühinemise, jagunemise ja äriregistrist kustutamise. Eesti Ekspressi teatel taotles osaühingu advokaat Madis Piirla keelu tühistamist – Tallinna ringkonnakohus aga leidis, et selline keeld on vältimatult vajalik, et osaühing ei saaks vältida vastutust, sh varalisi mõjutusvahendeid.