Juhtkiri | Kas eakate elu peab sõltuma vaid liftist?

Kui eakas ei pääse katkise lifti tõttu enam majast välja ega saa teenustele ligi, siis kus on linnaosa sotsiaaltöötajad, kes peaksid olukorra lahendamisega töötama, kuni lift töökorda saab. Eestis on mindud mugavamat ja odavamat rada, kus riik on omastehoolduse seni jätnud südamerahus sugulaste peale. Ka puuduvad meil mujal maailmas levinud vaheastmed, sest nende jaoks, kes omas kodus enam hakkama ei saa, on lõpp-peatus hooldekodus.

Ometi saaksid paljud eakatest veel iseseisvalt hakkama, kui neid koduses majapidamises vaid veidikene toetada. Tulemuseks oleks väärikam vananemine, mis oleks ühiskonnale ka finantsiliselt kasulikum, sest omas kodus elada on igal juhul odavam. Eesti on juba kolm aastakümmet iseseisev, kuid Tallinnaski jõuti alles tunamullu veteranpoliitiku Liis Klaari poolt aastaid räägitud esimese seeniormajani, kus eakad elaksid omaette kortereis, kuid oleks tagatud 24-tunnine valve ning õe ja arsti kättesaadavus. Vananevas ühiskonnas oleks nõudlus kindlasti olemas, eriti kui riik tuleks sarnaselt hooldekoduarvete maksmisele appi ka selle teenuse eest tasumisel.

Seni on räägitud eakate ja väikelastega perede liikumise hõlbustamiseks viiekorruselistele vanadele paneelmajadele liftide lisamisest. Kuid siingi pole kaugemale jõutud arhitektide ja inseneride kinnitusest, et tehniliselt poleks lahendus keeruline ning nentimise, et selline asi oleks igati vajalik. Küsimus on teadagi rahas, aga kui on olemas erinevaid toetusi korterelamute kaasajastamiseks, siis on aeg rääkida ka liftitoetustest. Kõiki eakaid silma alt ära hooldekodudesse paigutada ei saa ega pole vajagi. Astugem siis ajaga sammu ja võtkem meilgi kasutusele mujal maailmas juba ammu tuntud lahendused. Alustuseks võiks aga linna sotsiaaltöötajad tolle Lasnamäe maja elanike vastu huvi tunda.