SÕJAKOKKUVÕTE | „Soovin sulle rohkem põhjusi naeratada“

Zelenskõi sõnas teisipäevases videopöördumises, et Venemaa plaanib uut agressioonilainet, mille esimesi märke on Donbassi piirkonnas juba näha.

Teisipäeval lahkus ise või vallandati töölt mitu Ukraina ametnikku, kes olid üht- või teistpidi sattunud korruptsioonikahtluse alla. Presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kommenteeris suurpuhastust, et personalivahetus näitas, millised on riigi prioriteedid ning president Zelenskõi reageeris rahva nõudmisele, et õiglus peab kehtima kõigi suhtes, positsioonile vaatamata. „Igasugused sisemised probleemid, mis meie riigile takistusi seavad, eemaldatakse ning eemaldatakse ka tulevikus,“ sõnas Zelenskõi ise oma Telegrami kanalis.