PALJU ÕNNE! Zelenskõi sai sünnipäevakingituseks Leopardid

Ukraina ja tema toetajad-kaasaelajad võisid kollektiivse kergendusohke kuuldavale tuua. Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis postitas Twitterisse humoorika meemi (all pildil), sõnamängu saksakeelse tänuga. Saksa liidukantsler Olaf Scholz lubas Ukrainasse saata vähemalt 14 Leopard 2 tanki. Norrast on oodata kaheksat, Hollandist kuni 18 (riik liisib neid Saksamaalt), samuti on tankidega lubanud aidata Soome, Hispaania ja Poola. Pealegi puudutavad need andmed ainult Leopardi tanke, tulemas on ka terve posu muud kraami, mida liitlased Ukrainale saatma hakkavad. USA-lt ootasid ukrainlased kolmapäevaõhtuse seisuga veel ka teadaannet M1 Abramsi tankide võimaliku tarnimise kohta. Prantsusmaa kaalub Leclerci tankide toimetamist ukrainlastele.