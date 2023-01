Professor Mart Loog: „Balti mere ümber võib kujuneda uus biotehnoloogia keskus.“

„Projektiga loome täiesti uued üksused, me ei anna üksnes vanadele raha juurde. Kui me arendame laboreid ja loome lõpuks terve linnaku, annab see noortele julguse õppida biotehnoloogiat ja teha karjääri,“ ütleb Tartu ülikooli professor Mart Loog 30 miljoni euro suuruse grandi kohta.