KAKS KORDA ROHKEM KUI MULLU? Narkootikumide üledoosist sureb aina rohkem inimesi

Narkootikumid jõuavad Eestisse enamasti lähiriikidest. „Neid tuuakse enamasti väiksemates kogusteks edasimüügiks, kuid on ka viiteid organiseeritud tegevusele.“ Pikaro lisab, et varem on avastatud ka Eestis valmistatud amfetamiini, kuid see on pigem erand. Keskmine narkokuritegija on PPA andmetel 30. eluaastates mees.