VALITSUSE VIIMANE TÜLI: lahendust ei paista ning erakonnad saavad valimistel südamerahuga susserdada

Kõlab mittemidagiütlevalt? Vale! Tegelikult võib just sellest seadusest sõltuda Eesti demokraatia tulevik. Praegu pole peaaegu võimalik kontrollida, kas erakonnad teevad kampaaniat võrdsel alusel või kasutab keegi dopingut. Mõni erakond võib käituda nagu steroide täis pumbatud sprinter võistlusel, kus dopingukontrolli pole (loe: kasutada raha, mida tegelikult vastu võtta ei tohiks).

Eelnõuga tahetakse erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) õigusi märkimisväärselt juurde anda. Muudatustest ehk olulisim võimaldaks ERJK-l ka kolmandatelt isikutelt aruandeid ja dokumente välja küsida ning neid tunnistama kutsuda. Praegu pole see võimalik – kui aruandeid ei saadeta või tunnistama tulla ei soovita, jääb komisjon hambutuks.

„Tegemist on praagi likvideerimisega,“ tõdeb ERJK asejuht Kaarel Tarand. Nimelt anti 2010. aastal ERJK loomisega järelevalve erakondade rahastamise üle just neile, kuid miskipärast ei osanud seadusandjad ette näha, et erakonnad võivad skeemitama hakata ja raha liigutada hoopis kolmandate juriidiliste või eraisikute kaudu, mis-kes pole pealtnäha üldse parteiga seotud.

Tarand meenutab, et toonane seadus sündis kiirustades: „See oli pikk samm edasi, aga mõned paragrahvid sõnastati halvasti.“