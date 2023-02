Kuidas hüpoteeklaen sul küttekulusid vähendada aitab?

Väga palju räägitakse praegusel ajal targa maja lahendustest. Targa maja lahendus tähendab seda, et kodus olevad seadmed (sh kütteseadmed), mis on suured elektritarbijad, jälgivad üle interneti ise elektri hinda ja arvutavad välja, millal on kõige mõistlikum tööle lülituda.

Uusehitiste puhul on targa maja lahendused juba tavalised, kuid ka vanematesse majadesse on võimalik neid süsteeme aina paremini integreerida. Kui suurem renoveerimine on nii ehk naa käsil, miks siis mitte mõelda üks samm ette ja panna tulevikulahendused ka enda kasuks tööle.

Veidi lihtsam variant on tarkade pistikupesade ja mõõtepaneelide kasutamine. Kindlasti annavad teatava säästu needki.

Kõiki ülal toodud töid on võimalik rahastada Kreditexi hüpoteeklaenu abil. See on kinnisvara tagatisel võetav laen, mille tingimused on paindlikumad kui suurtes pankades pakutavad. Arvuta välja, kui suurt laenu oma kodu renoveerimistöödeks vajad ning esita taotlus mugavalt üle veebi.