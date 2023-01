Igor Gräzin | Kuidas poliitikule koht kätte näidata?

Kui kellelgi on tahtmist öelda midagi halvasti, siis kõlbab väljend – „see on poliitika“. Poliitilised on asjad, mida paljudel juhtudel tuleb vältida. Mäletan, et korra kutsuti mind rääkima ühte Tartu kõrgkooli välispoliitika ja Venemaa teemadel. Tasus mul suletud ukse taha kohale jõuda, kui kõlises taskus telefon ja sealt teatas üks üliõpilasjuht, et minu täiesti akadeemiline ja populaarteaduslik tasuta vestlus tudengitega jääb ära, sest olen poliitik ja minu jutu teema (mida nad ise olid soovinud) on liiga poliitiline.