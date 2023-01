Ene Pajula | Töötu haigekassa või haige töötukassa, selles on küsimus

Ei mingeid tõbesid enam, kõik haigused on seljatatud, nüüd tegeletakse veel vaid tervete inimeste veel tervemaks tegemisega. Asi, millest kommunikatsioonijuht Trink ei näi üldse aru saavat, on see, et haigekassa on sisuliselt ravikindlustusamet. Kogub kõigi Eesti töötajate töötasudelt 13% ja nagu kindlustuses ikka: maksavad kõik ja kasu saavad need, kel tuleb ette kindlustusjuhtum ehk eesti keeli öelduna, jäävad haigeks.