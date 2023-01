„JÄRGMINE PEATUS“ | Gröönimaa: lõputu tühjus, kohalike alkolembus ja miks on see paik, kuhu keegi ei taha sattuda

Kunnar kinnitab, et Gröönimaa on ülimalt põnev sihtkoht – justkui pooleldi Rootsi ja pooleldi Lapimaa. Igal pool valitseb tühjus selle parimas mõistes. Ometi on tegemist kohaga, kuhu keegi ei taha naljalt sattuda. Kindlasti heidutavad turiste Gröönimaa ilmaolud (kuigi suvel on täitsa sobiv reisida), kuid teisalt on sinnaminek üsnagi kallis lõbu.

Kunnar soovitab Gröönimaale suundudes oma reisi tavapärasest pisut rohkem planeerida. Kuna turiste on vähe ja ka näiteks hotellide valik on kasin, võib juhtuda, et niisama kohale saabudes ei ole isegi kusagil ööbida.

Veel on saates juttu Gröönimaa ainsast matkarajast, miks on see järvede maa, putukate rünnakust, kohalike alkoholilembusest ja palju muud. Kindlasti soovitab Kunnar Gröönimaale sõites minna välja linnadest ja küladest – just siis on näha tõelist ehedust.